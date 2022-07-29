Международные резервы Кыргызстана выросли за месяц

БАКУ /Trend/ - В июне 2022 года валовые международные резервы Кыргызстана составили 2,6 миллиарда долларов, что на четыре процента превышает показатель мая (2,5 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национального банка Кыргызстана.

По данным регулятора, на сегодня в состав международных резервов Кыргызстана входят активы в золоте, специальные права заимствования и портфель иностранной валюты.

Отметим, что валютный портфель международных резервов Кыргызстана в 2021 году включал в себя фунты стерлинги, доллары США, евро, канадские доллары, китайские юани, российские рубли, а также другую валюту.