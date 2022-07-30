Объем торгов на Кыргызской фондовой бирже за год вырос в разы

БАКУ /Trend/ - Объем торгов на Кыргызской фондовой бирже в июне 2022 года вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (293,4 миллиона сомов, или 3,6 миллиона долларов) - до 1,1 миллиарда сомов (14,6 миллиона долларов).

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ежемесячный информационно-аналитический обзор биржи.

По данным обзора, сумма сделок на первичном рынке в июне 2022 года составила 988 миллионов сомов (12,4 миллиона долларов), что более чем в четыре раза превышает показатель аналогичного месяца 2021 года (242,2 миллиона сомов, или три миллиона долларов).

На вторичном рынке сумма сделок в отчетный период составила 179,3 миллиона сомов (2,2 миллиона долларов), что в 3,5 раза больше показателя июня 2021 года (51,2 миллиона сомов, или 643 216 долларов).

Отметим, что наибольшее влияние на изменение индекса и капитализации в июне оказали акции ОАО "Кыргызтелеком", ОАО "Международный аэропорт Манас" и ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".