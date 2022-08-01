Названа чистая прибыль банков Кыргызстана от операций с иностранной валютой

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года чистая прибыль от валютных операций кыргызских банков составила 10,5 миллиарда сомов (131,7 миллиона ​​долларов), что в 7,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (1,4 миллиарда сомов, или 18,2 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на финансовое издание economist.kg

Топ-5 банков Кыргызстана по чистой прибыли от операций с иностранной валютой в отчетном периоде:

1. Коммерческий банк Кыргызстана — 1,7 миллиарда сомов (21,5 миллиона долларов);

2. Айыл Банк – 1,6 миллиарда сомов (21 миллион долларов);

3. Бакай Банк – 1,3 миллиарда сомов (16,5 миллиона долларов);

4. Оптима Банк – один миллиард сомов (12,8 миллиона долларов);

5. Демир Банк – 696 миллионов сомов (8,6 миллиона долларов).

"На фоне резких колебаний на валютном рынке эксперты говорили о ряде негативных последствий для экономики Кыргызстана. Однако операции на валютном рынке во время резких колебаний принесли прибыль финансовому сектору страны", - говорится в сообщении финансового издания.