Назван объем выданных кредитов в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - В июне 2022 года объем выданных кредитов в Кыргызстане составил 17,8 миллиарда сомов (221,7 миллиона долларов), об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Кыргызстана.

Коммерческие банки Кыргызстана в июне 2022 года выдали потребительских кредитов на сумму 5 миллиардов сомов (63 миллиона долларов), что на 35,1 процента больше, чем в предыдущем месяце (3,7 миллиарда сомов, или 47,1 миллиона долларов).

Объем кредитов в сфере торговли и коммерческих операций в отчетном периоде составил 5,9 миллиарда сомов (73,5 миллиона долларов), что на 31,1 процента больше по сравнению с маем 2022 года (4,5 миллиарда сомов, или 56,5 миллиона долларов).

Объем кредитов, выданных в сфере промышленности, в отчетном периоде также увеличился по сравнению с маем на 83,9 процента (673,4 миллиона сомов, или 8,3 миллиона долларов) - до 1,2 миллиарда сомов (15,4 миллиона долларов).