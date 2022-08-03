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Назван объем выработки электроэнергии в Кыргызстане

Кыргызстан Материалы 3 августа 2022 09:19 (UTC +04:00)
Назван объем выработки электроэнергии в Кыргызстане

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года ОАО "Электрические станции" Кыргызстана выработало в общей сложности 6,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Кыргызстана Доскул Бекмурзаев, передает Trend со ссылкой на kabar.kg.

"В целях сохранения водных ресурсов Токтогульского водохранилища и успешного прохождения предстоящего отопительного сезона планируется увеличить нагрузку Бишкекской ТЭЦ до 155 МВт в летний период и до 420 МВт в зимний", - сказал он.

Ранее, в мае этого года Бекмурзаев сообщал, что в отрасли энергетики Кыргызстана идет активная работа по оптимизации управления энергетических компаний.

Отметим, что ОАО "Электрические станции" является ведущей энергетической компанией Кыргызстана, на долю которой приходятся 98 процентов производства электроэнергии страны.

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