В Кыргызстане незначительно выросли грузоперевозки автотранспортом

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года грузоперевозки автомобильным транспортом в Кыргызстане составили 1,296 миллиона тонн, что на один процент превышает показатель аналогичного периода 2021 года (1,284 миллиона тонн), передает Trend со ссылкой на tazabek.kg.

Сообщается, что в указанный период кыргызские автоперевозчики выполнили 88 988 рейсов, что на 9,5 процента больше по сравнению с январем - июнем 2021 года (81 257 рейсов).

В январе – июне 2022 года грузоперевозки всеми видами транспорта в Кыргызстане составили 4,9 миллиона тонн, что на четыре процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (4,7 миллиона тонн).

В 2021 году грузоперевозки всеми видами транспорта в Кыргызстане выросли на 15,9 процента по сравнению с 2020 годом - до 28 миллионов тонн.