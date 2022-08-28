Названы средства на реконструкцию аэропорта в Кыргызстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас" выделит около 200 миллионов сомов (2,4 миллиона долларов) на реконструкцию аэропорта Баткен.

Об этом сообщили Trend в понедельник в пресс-службе кыргызской компании.

В компании отмечают, что финансирование будет осуществлено за счет собственных средств ОАО "Международный аэропорт "Манас".

"В 2022 году в аэропорту Баткен планируется проведение реконструкции искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона с оснащением аэродрома светосигнальным оборудованием. В рамках реализации указанных задач проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации по реконструкции элементов аэродрома Баткен", - сказали в компании.

Сообщается, что капитальный ремонт аэропорта не проводился с момента ввода в эксплуатацию. Срок завершения реконструкции – ноябрь текущего года.

Отметим, что международный аэропорт Баткен расположен в 184 км от аэродрома Ош.