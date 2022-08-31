Товарооборот Кыргызстана со странами СНГ значительно возрос

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Кыргызстана со странами СНГ в январе - июне 2022 года составил 2,3 миллиарда долларов, что на 27,7 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года (1,8 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, крупнейшими торговыми партнерами Кыргызстана среди стран СНГ в отчетном периоде стали: Россия (1,4 миллиарда долларов), Казахстан (567,9 миллиона долларов) и Узбекистан (250,8 миллиона долларов).

Топ-5 торговых партнеров Кыргызстана среди стран СНГ в январе - июне 2022 года (в долларах США):

Страна Товарооборот Экспорт Импорт 1. Россия 1,4 миллиарда 1 миллиард 362,2 миллиона 2. Казахстан 567,9 миллиона 329,3 миллиона 238,5 миллиона 3. Узбекистан 250,8 миллиона 151,4 миллиона 99,3 миллиона 4. Туркменистан 59,8 миллиона 57,3 миллиона 2,5 миллиона 5. Беларусь 41,5 миллиона 28,5 миллиона 13 миллионов

Отметим, что в целом внешнеторговый оборот Кыргызстана в указанный период увеличился на 25 процентов по сравнению с январем - июнем 2021 года (4 миллиарда долларов) - до 5 миллиардов долларов.