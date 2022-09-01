Швейцария оказывает содействие развитию пчеловодства на юге Кыргызстана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Швейцарская организация Helvetas Swiss Intercooperation продолжает оказывать содействие развитию пчеловодства на юге Кыргызстана, сообщили Trend в организации.

В рамках программы развития Helvetas с 2018 года помогает кыргызским пчеловодам значительно увеличить производство меда.

По данным организации, если в 2017 году в отдаленных Алайском и Чон-Алайском районах Кыргызстана было всего 15 пчеловодов, то сегодня их число выросло до 217.

"На конец 2021 года объем производства меда всеми пчеловодами этих районов составил 108 542 тонны. Стоит отметить, что изначально планировалось производить в среднем 10-15 кг меда на улей, но благодаря специальной программе на сегодня это в среднем 17-25 кг на улей", — сказали в Helvetas.

В целом 19 500 человек получили непосредственную пользу от программы, направленной на популяризацию пчеловодства, ремесел, туризма и животноводства в Алайском и Чон-Алайском районах.

Алайский и Чон-Алайский районы являются одними из самых удаленных от столицы Кыргызстана. Следует отметить, что эти районы страны расположены на высоте от 1560 до 3536 м над уровнем моря.