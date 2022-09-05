Названы основные экспортируемые Кыргызстаном в Азербайджан товары

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 Кыргызстан экспортировал в Азербайджан продукцию на сумму 2,7 миллиона долларов, что на 10 процентов меньше показателя аналогичного периода 2021 года (3 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, в указанный период основными экспортируемыми товарами из Кыргызстана в Азербайджан стали:

- бобовые (896,7 тыс. долларов);

- лампы накаливания электрические (567,4 тыс. долларов);

- орехи (338,1 тыс. долларов);

- нефть и нефтепродукты (244,5 тыс. долларов);

- макаронные изделия (210,5 тыс. долларов).

Следует отметить, что кыргызский импорт товаров из Азербайджана в январе - июне 2022 года составил 1,7 миллиона долларов, что на 22,7 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2,2 миллиона долларов).