В Кыргызстане разработали инструкцию по регистрации бизнеса

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики и коммерции Кыргызстана разработало гайд по регистрации бизнеса в стране, передает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как сообщили в министерстве, документ, позволяющий получить подробную пошаговую инструкцию по регистрации бизнеса в стране разработан впервые.

"Мы стремимся к упорядочению всех процедур регистрации бизнеса в Кыргызской Республике. В первую очередь необходимо предоставить прозрачную, точную, детальную информацию о процедурах регистрации и органах, осуществляющих ее", — сказал министр экономики Кыргызстана Данияр Амангельдиев.

В гайд включены пошаговые инструкции с подробными пояснениями по поводу получения ПИН и последующей регистрации разных видов юридических лиц, адреса центров обслуживания населения и Центра обслуживания предпринимателей. Кроме того, в нем содержится информация о часах работы государственных органов, информация о необходимых документах и ​​сроках регистрации, а также другие подробности процедуры.