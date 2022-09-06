В Кыргызстане повысились цены на продукты питания

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года цены на продовольственные продукты и безалкогольные напитки в Кыргызстане повысились на 12,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, цены на хлебобулочные изделия и крупы в целом по республике в указанный период повысились на 17,5 процента по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Наибольший их прирост был зафиксирован в Нарынской области (на 23,7 процента).

"Цены на свежие фрукты с начала этого года повысились на 19,7 процента, свежие овощи - на 6,5 процента. Наибольший рост цен на свежие овощи (на 21,3 процента) был зарегистрирован в Нарынской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что цены на растительные масла продолжают стабильно расти. В январе - июне 2022 по сравнению с декабрем 2021 года они повысились на 6,9 процента. Максимальная средняя потребительская цена за 1 литр подсолнечного масла в июне была зафиксирована в городе Кербен (202,63 сома, или же 2,5 доллара).

Также сообщается, что наиболее высокая средняя цена на молоко в июне этого года зафиксирована в столице Бишкеке – 56,44 сома (0,7 доллара) за 1 литр, на яйца - в городе Узген (138,31 сома (1,7 доллара) за 10 штук.

Между тем с начала 2022 года прирост цен на алкогольные напитки составил 14,7 процента, а на табачные изделия - 6,1 процента. При этом повышение цен на алкогольные напитки и табачные изделия наблюдалось по всей стране.