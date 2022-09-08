В Кыргызстане выросли грузоперевозки всеми видами транспорта

БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2022 года грузоперевозки всеми видами транспорта в Кыргызстане составили 23,3 миллиона тонн, что на 38,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (16,8 миллиона тонн).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, в указанный период грузоперевозки автомобильным транспортом в Кыргызстане составили 18,8 миллиона тонн, что на 49,2 процента больше, чем в январе - июле 2021 года (12,6 миллиона тонн).

Как сообщается, грузоперевозки железнодорожным транспортом в январе - июле этого года увеличились на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4 миллиона тонн) - до 4,2 миллиона тонн.

Между тем объем грузов перевезенных трубопроводным транспортом в отчетном периоде составил 175,7 тыс. тонн и 200 тонн воздушным транспортом.