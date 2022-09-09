В Кыргызстане выросли налоговые поступления в госбюджет

БАКУ /Trend/ - В январе - августе 2022 года поступления в госбюджет Кыргызстана по линии Государственной налоговой службы (ГНС) достигли 99,9 миллиарда сомов (1,2 миллиарда долларов), что на 51,2 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (66,1 миллиарда сомов, или 819,4 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу ГНС Кыргызстана.

По данным ведомства, в январе - августе этого года ГНС выполнила прогноз по поступлениям в государственный бюджет на 101,5 процента.

"Сумма, перечисленная в бюджет Кыргызстана сверх прогноза, в отчетном периоде составила 1,4 миллиарда сомов (17,9 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.

Наибольший прирост поступлений по сравнению с январем - августом 2021 года отмечается по налогу на прибыль (62,2 процента), акцизному налогу на товары, производимые и реализуемые на территории Кыргызстана (49,8 процента) и единому налогу - более чем в 5 раз.