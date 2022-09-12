Кыргызстан значительно увеличил импорт из Китая

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года импорт товаров из Китая составил 1,7 миллиарда долларов, что более чем в три раза больше показателя аналогичного показателя 2021 года (520,9 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным статистического комитета, основными импортируемыми Кыргызстаном товарами из Китая в указанный период стали:

- обувь на сумму 287,3 миллиона долларов;

- крепежная арматура, фурнитура и изделия из недрагоценных металлов (254,5 миллиона долларов);

- швейные машины на сумму 122,9 миллиона долларов;

- трикотажное полотно машинного или ручного вязания (91,9 миллиона долларов);

- ткани из синтетических нитей (75,9 миллиона долларов);

- предметы одежды на сумму 77,3 миллиона долларов;

- пластмассы и изделия из них (66,9 миллиона долларов);

Однако экспорт товаров из Кыргызстана в Китай в январе - июне этого года уменьшился на 15,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (33,1 миллиона долларов) - до 27,9 миллиона долларов.

Таким образом товарооборот Кыргызстана с Китаем в отчетном периоде составил 1,73 миллиарда долларов, что более чем в три раза превышает показатель января - июня 2021 года (554,1 миллион долларов).