АБР профинансирует развитие системы здравоохранения в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) утвердил проект на сумму 30 миллионов долларов на развитие системы здравоохранение Кыргызстана, передает Trend в среду со ссылкой на АБР.

Сообщается, что проект "Укрепление региональной безопасности здравоохранения" включает в себя грант в размере 20 миллионов долларов и льготный кредит в размере 10 миллионов долларов.

В рамках проекта шесть лабораторий системы общественного здравоохранения и 11 клинико-диагностических лабораторий в Чуйской и Ошской областях будут модернизированы и оснащены в соответствии с современными стандартами качества и безопасности.

"Проект укрепит потенциал четырех ведущих лабораторий в Бишкеке и Оше, превратив их в ведущие национальные и субнациональные референс-лаборатории. Также будет проведено обучение лабораторных работников", — сообщили в АБР.

Кроме того, АБР поможет укрепить потенциал служб неотложной помощи шести больниц и улучшить их связи с референс-лабораториями в приграничных районах и зонах интенсивного движения в Чуйской и Ошской областях.

Следует отметить, что АБР с 1994 года выделил более 1,3 миллиарда долларов на реализацию проектов развития в Кыргызстане.