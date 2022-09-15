Китай, Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о строительстве железной дороги

БАКУ /Trend/ - На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 14 сентября было подписано соглашение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан (участок на территории Кыргызстана).

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Кыргызстана.

Соглашение подписали министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Эркинбек Осоев, министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов и председатель Государственного комитета по развитию и реформ Китая Хэ Лифэн, принявший участие в формате видеоконференции.

"Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока. Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в ЕС", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает совместное содействие успешному завершению технико-экономическего обоснования проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан на территории Кыргызстана по комбинированному варианту маршрута Торугарт-Арпа-Макмал-Джалал-Абад.

Следует отметить, что срок завершения всех работ по технико-экономическому обоснованию (включая время проведения оценки) – не позднее 1 июня 2023 года.