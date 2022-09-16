В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе ранены 4 человека

В ходе вооружённого обстрела на кыргызско-таджикской границе ранены 4 военных, жителей близлежащих сел эвакуируют, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает полпредство, сегодня утром в 6:00 на участке Эки-Таш пограничники Таджикистана начали обстрел. В 7:00 в селе Кызыл-Бел также начался обстрел.

В настоящее время в селах Кызыл-Бел, Кок-Таш, Тамдык, Достук и на участке Торт-Кочо продолжается перестрелка.

По предварительным данным, 4 военных получили огнестрельные ранения.

Местных жителей эвакуируют в безопасные места.

На границе вместе с пограничниками находится глава области Абдикарим Алимбаев. Также глава ГКНБ Камчыбек Ташиев взял ситуацию на контроль.