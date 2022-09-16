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По всему периметру госграницы с Таджикистаном идут вооруженные столкновения - Погранслужба Кыргызстана

Кыргызстан Материалы 16 сентября 2022 07:32 (UTC +04:00)
По всему периметру госграницы с Таджикистаном идут вооруженные столкновения - Погранслужба Кыргызстана

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По всему периметру кыргызско-таджикской госграницы идут вооруженные столкновения, сообщают в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По их данным, по состоянию на 08:25 обстановка на кыргызском-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.

Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.

Военнослужащие ПС ГКНБ КР, дислоцированные на данном направлении, ведут ответный огонь.

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