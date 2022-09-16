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На КПП "Кызыл-Бел" планируется встреча глав областей Кыргызстана и Таджикистана

Кыргызстан Материалы 16 сентября 2022 08:12 (UTC +04:00)
На КПП "Кызыл-Бел" планируется встреча глав областей Кыргызстана и Таджикистана

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На контрольно-пропускном пункте (КПП) «Кызыл-Бел» Кыргызстана планируется встреча глав Баткенской и Согдийской областей. Об этом сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По их данным, на 09:30 ситуация на кыргызско-таджикской государственной границе остается напряженной. Обстрелы ведутся по всему периметру госграницы.

Таджикскими пограничниками используется бронетранспортёр, боевая машина пехоты и минометы.

Военнослужащие ПС ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные на данном направлении, ведут ответный огонь.

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