Кыргызстан заявил о прекращении огня на границе с Таджикистаном

Военнослужащие Кыргызстана прекратили стрельбу в зоне конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом сообщила в пятницу Пограничная служба (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подразделения ПС ГКНБ Кыргызской Республики прекратили огонь на участках столкновений. С таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают кыргызские позиции", - говорится в сообщении.

В ГНКБ также отметили, что всем воинским подразделениям Кыргызстана, находящимся на границе с Таджикистаном, дана команда прекратить огонь. "К настоящему времени между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан в лице заместителя председателя кабинета министров, председателя ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева и председателя ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимова достигнута договоренность о полном прекращении огня на линии госграницы. Дана команда всем формированиям пограничных войск и другим структурам, прекратить огонь по всей линии госграницы", - говорится в сообщении.