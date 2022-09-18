Обстановка на границе с Таджикистаном остается напряженной - Комитет нацбезопасности Кыргызстана

По состоянию на 8:00 утра 18 сентября ночь на кыргызско-таджикской границе в Баткенской и Ошской областей Кыргызстана прошла без каких-либо выстрелов и нарушений договоренностей сторон о прекращении огня. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Отмечается, что, несмотря на предпринимаемые по обе стороны меры, обстановка продолжает оставаться напряженной.

«В настоящее время на госгранице продолжают работу представители сторон, которые проводят соответствующую работу по строгому соблюдению достигнутых договоренностей. На месте находится заместитель главы кабинета министров – председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев, который продолжает координировать работу органов власти на местах по регулированию ситуации», - говорится в сообщении.