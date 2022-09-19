МИД Кыргызстана выступил с заявлением относительно событий на границе с Таджикистаном

БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики считает необходимым заявить, что расценивает события, произошедшие 14-17 сентября 2022 года на своей суверенной территории, как заранее спланированный вооруженный акт агрессии Республики Таджикистан в отношении нашего государства.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Кыргызстана.

"В результате бесчеловечных действий таджикской стороны, по состоянию на 18 сентября 2022 года, погибли 46 и пострадали 140 граждан Кыргызской Республики. Вынужденной эвакуации подвергнуто около 140 тыс. человек. Нанесен колоссальный материальный ущерб.

Считаем, что голословные обвинения таджикской стороны в совершении «акта вооруженной агрессии в отношении Республики Таджикистан» являются ничтожной попыткой перекинуть ответственность и вину на Кыргызскую Республику. Таджикская сторона развернула широкую дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию оборонительных действий Кыргызской Республики.

Ответственно заявляем, что информация МИД и других компетентных органов Республики Таджикистан не соответствует действительности. У кыргызской стороны имеются все доказательства (фото- и видеоматериалы), где зафиксированы начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Кыргызской Республики. В случае необходимости кыргызская сторона готова предоставить эти доказательства.

Республикой Таджикистан грубейшим образом нарушены основополагающие международные принципы, такие как территориальная целостность, нерушимость государственных границ, разрешение международных споров мирным путем, неприменение силы и угрозы силой, а также уважения прав и свобод человека, закрепленные в Уставе ООН и в других международных документах.

Кыргызская Республика действовала исключительно с оборонительной позиции, не имея цели захвата чужой территории в отличие от таджикской стороны, которая вероломно посягнула на территориальную целостность и суверенитет Кыргызстана, что в очередной раз подтверждает наличие территориальных претензий Таджикистана.

Кыргызская сторона требует от таджикской стороны отказаться от бесперспективных планов посягательства на территорию Кыргызской Республики и от преследуемых целей эскалации ситуации в приграничье.

Заявляем решительный протест противоправным и деструктивным действиям Республики Таджикистан, которая нарушив все ранее достигнутые договоренности, заблаговременно стянув войска к границе Кыргызстана, с использованием вооруженных сил и тяжелой военной техники беспричинно атаковала пограничные и гражданские объекты, населенные пункты по всему периметру кыргызско-таджикской Государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Кыргызской Республики, включая обстрелы областного центра Баткенской области, г.Баткен, в глубине территории Кыргызской Республики (имеются зафиксированные видеоматериалы).

Отмечаем, что, несмотря на неоднократные договоренности о прекращении огня, таджикская сторона продолжала свои провокационные обстрелы и осуществила захват отдельных населенных пунктов в Баткенской области Кыргызской Республики как Достук, Аксай, Интернационал, Жаштык, Борбордук, Арка, Кулунду.

Противоправные действия таджикской стороны являются агрессивной и дестабилизирующей акцией, идущей вразрез с двусторонними и многосторонними договорённостями, духом добрососедства и взаимной поддержки между народами наших стран.

Крайнюю озабоченность вызывает активное участие с таджикской стороны нерегулярных военизированных формирований.

Действия таджикской стороны могут привести к развязыванию масштабного межгосударственного конфликта, а также к дестабилизации ситуации в центральноазиатском регионе в целом. Более того, спровоцированная таджикской стороной ситуация к настоящему времени уже привела к потерям среди мирного населения, военнослужащих, серьезному ущербу военной и гражданской инфраструктуре, здоровью и имуществу местных жителей.

МИД Кыргызской Республики вновь подтверждает неизменную позицию о необходимости разрешения спорных вопросов между двумя странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров", - говорится в заявлении.