Обстановка на границе с Таджикистаном спокойная – погранслужба Кыргызстана

По состоянию на 08:30 20 сентября обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области характеризуется как относительно стабильная, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба Погранслужба ГКНБ Кыргызстана, ночь с 19 на 20 сентября прошла спокойно, без происшествий.

Подразделения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, продолжают нести службу в усиленном режиме.

По итогам переговоров между делегациями Кыргызстана и Таджикистана рабочие комиссии Сторон продолжат проведение мероприятий по деэскалации обстановки и проверке исполнения ранних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от линии государственной границы в места их постоянной дислокации границы.

Рабочие комиссии также рассмотрят предложения и решения, принятые в ходе встречи.