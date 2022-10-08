Кыргызстан нарастил объем поставок угля в Узбекистан

Баку /Trend/ - В январе - июле 2022 года Кыргызстан экспортировал в Узбекистан каменный уголь на сумму 8,3 миллиона долларов, что на 13,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (7,3 миллиона долларов).

Об этом передает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, кыргызский экспорт каменного угля в Узбекистан в январе - июле текущего года составил 260,6 тыс. тонн.

Сообщается, что Кыргызстан в отчетном периоде также экспортировал в Узбекистан бурый уголь на сумму 9 миллионов долларов, что на 47,5 процента больше показателя января - июля прошлого года (6,1 миллиона долларов).

Следует отметить, что в указанный период экспорт товаров из Кыргызстана в Узбекистан составил 118,6 миллиона долларов, что на 11,7 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года (106,1 миллиона долларов).