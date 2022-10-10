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Кыргызстан и Азербайджан создают совместный фонд развития

Кыргызстан Материалы 10 октября 2022 16:57 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Азербайджан создают совместный фонд развития

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Комитет по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) 10 октября одобрил проект о создании кыргызско-азербайджанского фонда развития.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу кыргызского парламента.

В рамках соглашения предлагается создание совместного двустороннего инвестиционного фонда между Кыргызстаном и Азербайджаном с уставным капиталом в 25 миллионов долларов.

"Уставной капитал в 25 миллионов долларов вносит азербайджанская сторона, в будущем планируется довести уставной капитал до 50 миллионов долларов. Штаб-квартира будет находиться в Бишкеке - столице Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Отмечено, что создание фонда послужит импульсом для активизации и расширения сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном в инвестиционной сфере.

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