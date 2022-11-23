АБР изучает перспективы развития гражданской авиации в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете министров Кыргызстана и Азиатский банк развития (АБР) обсудили возможности развития гражданской авиации страны, передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу агентства.

Как сообщается, представители консультативной миссии АБР в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в настоящее время проводят исследование потенциального развития авиационного сектора Кыргызстана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы оказания необходимой помощи для реализации планов по расширению авиасообщения и подготовки квалифицированных специалистов гражданской авиации Кыргызстана.

Отметим, что с 1994 года АБР предоставил более 1,3 миллиарда долларов в виде кредитов, 811 миллионов долларов в виде грантов и 69 миллионов долларов в виде проектов технической помощи в Кыргызстане.