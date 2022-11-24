ЕБРР определил приоритетные направления деятельности в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Основными приоритетными задачами Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Кыргызстане в ближайшие два года будут содействие устойчивому росту за счет укрепления региональных трансграничных связей, предоставления возможности малым и средним предприятиям Кыргызстана для расширения деятельности и повышения конкурентоспособности. Об этом сообщили Trend в четверг в ЕБРР.

В банке напомнили, что стратегический план по Кыргызстану на 2019-2024 годы был принят 10 июля 2019 года.

"ЕБРР будет стремиться поддерживать сокращение регионального экономического неравенства, расширяя деятельность в менее развитых сельских районов страны, в частности в южных регионах Кыргызстана", — подчеркнули в банке.

Как сообщается, текущий портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития в Кыргызстане, состоящий из 75 программ, оценивается в 179 миллионов евро.

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Кыргызстаном с 1992 года. На сегодняшний день, банк инвестировал 940 миллионов евро для реализации 213 проектов по всей стране.