В Кыргызстане зафиксирован рост промпроизводства

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2022 года объем промышленного производства в Кыргызстане составил 383,2 миллиарда сомов (4,5 миллиарда долларов), что на 14 процентов больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, рост производства промышленной продукции в январе - ноябре этого года в Кыргызстане обусловлен ростом производства:

- основных металлов - на 30 процентов,

- продукции из древесины, а также полиграфической продукции - на 29,3 процента,

- нефтепродуктов - на 14,4 процента,

- пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий - на 11,2 процента,

- добычи полезных ископаемых - на 8,5 процента.

Следует отметить, что в указанный период доля промышленности в ВВП Кыргызстана составила 18,2 процента.