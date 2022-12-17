Кыргызстан ведет переговоры о реконструкции аэропортов с компанией из ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры между Кыргызстаном и компанией из ОАЭ "AD Ports Group" о реконструкции и строительстве аэропортов в Кыргызстане.

Об этом стало известно сегодня в ходе встречи председателя Кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова и министра экономики ОАЭ Абдуллы бин Тук Аль-Марри в Абу-Даби, передает Trend со ссылкой на пресс-службу кыргызского правительства.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и высоко оценили установившиеся между двумя странами партнёрские отношения, основанные на взаимном доверии.

"Помимо реконструкции и строительства аэропортов, на данный момент ведется также тесное сотрудничество с компанией "AD Ports Group" по модернизации таможенных и пограничных постов. Общая стоимость всех проектов составляет около 800 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Отметим, что "AD Ports Group", основанная в 2006 году, специализируется на деятельности в нескольких сферах: порты, экономические зоны, морские перевозки, логистика и цифровые технологии.