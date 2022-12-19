В Кыргызстане отмечается рост грузоперевозок по итогам 11 месяцев 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2022 года грузоперевозки всеми видами транспорта в Кыргызстане составили 39,8 миллиона тонн, что на 31,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (30,2 миллиона тонн).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, в указанный период грузоперевозки автомобильным транспортом в Кыргызстане составили 32,3 миллиона тонн, что на 40,2 процента больше, чем в январе - ноября прошлого года (23,1 миллиона тонн).

Как сообщается, грузоперевозки железнодорожным транспортом в январе - ноябре этого года увеличились на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,9 миллиона тонн) - до 7,2 миллиона тонн.

Следует также отметить, что объем грузов, перевезенных трубопроводным транспортом в отчетном периоде, составил 277,5 тыс. тонн.