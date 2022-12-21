Объем денежных переводов в Кыргызстан вырос за год

БАКУ /Trend/ - В октябре 2022 года денежные переводы в Кыргызстан увеличились на 13,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (252,3 миллиона долларов) - до 286,9 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национального банка Кыргызстана.

По данным регулятора, Россия заняла первое место среди стран мира по объему денежных переводов в Кыргызстан в октябре этого года (272,9 миллиона долларов).

На втором месте по этому показателю в указанном месяце США - 4,5 миллиона долларов, далее следует Турция - 1,8 миллиона долларов.

Следует также отметить, что в октябре текущего года объем отправленных денежных средств из Кыргызстана составил 160,4 миллиона долларов.