С начала года взаимная торговля Кыргызстана со странами ЕАЭС выросла на 39,6%

В январе-октябре 2022 года взаимная торговля Кыргызстана со странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросла на 39,6% или 3 млрд 823 млн долларов США. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, подводя предварительные итоги председательства Кыргызстана в органах ЕАЭС, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, объем экспорта составил 1 млрд 261 млн долларов США, рост 90%, а импорт – 2 млрд 562 млн долларов США или 23%.

«В общем объёме товарооборота Кыргызстана на взаимную торговлю с государствами-членами ЕАЭС пришлось 39,6%, в том числе экспорт – 67,8%, импорт 32,9%», - сказал он.