Узбекско-кыргызский фонд развития прорабатывает ряд проектов на 2023 г.

БАКУ /Trend/ - В рамках деятельности узбекско-кыргызского фонда развития на 2023 год прорабатывается обширный ряд проектов.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе фонда.

"В следующем году планируется финансирование проектов как через инструменты прямого кредитования, проектного финансирования, так и посредством инвестиционного финансирования наиболее перспективных и значимых проектов", - отметили в фонде.

Как сообщается, на 2023 год узбекско-кыргызский фонд развития рассматривает проекты в производственной и обрабатывающей промышленности (на сумму более 142 миллионов долларов), в сфере транспорта и складского хозяйства (на сумму более 129 миллионов долларов), а также в сфере снабжения электроэнергией (на сумму более 148 миллионов долларов).

"Фондом делается основной акцент не только на окупаемость проектов, но и на различные социальные и экономические преимущества. К этому можно отнести как создание рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в бюджет страны так и вклад разрабатываемых проектов в модернизацию экономики страны, углубление экономических взаимосвязей производителей Узбекистана и Кыргызстана", - сказали в фонде.

Отметим, что 14 апреля 2022 года состоялось официальное открытие узбекско-кыргызского фонда развития. Целью фонда является расширение торговых, инвестиционных и финансовых отношений хозяйствующих субъектов двух государств.