Оборот розничной и оптовой торговли в Кыргызстане демонстрирует существенный рост

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2022 года оборот розничной торговли в Кыргызстане по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 20,5 процента и составил 346,6 млрд сомов (4 млрд долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, объем оптовой торговли в отчетном периоде в Кыргызстане составил 311,9 млрд сомов (3,6 млрд долларов), что на 24,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (249,7 млрд сомов или 2,9 млрд долларов).

Также сообщается, что розничная торговля моторным топливом в Кыргызстане в отчетном периоде составила 98,2 млрд сомов (1,1 млрд долларов).