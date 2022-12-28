Пассажиропоток в аэропортах Кыргызстана значительно вырос за год

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2022 года пассажиропоток в ОАО "Международный аэропорт "Манас" в Кыргызстане составил 4,7 миллиона человек, что на 30,7 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным компании, количество авиарейсов, обслуженных кыргызской компанией в указанный период, составило 38 462: из них по международным направлениям — 26 555, а по внутренним — 11 907.

"Международный аэропорт "Манас" в январе - ноябре текущего года обслужил почти 2,5 миллиона человек, Ошский международный аэропорт - 2,1 миллиона пассажиров, в то время как Международный аэропорт "Иссык-Куль" - 88 690 человек", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что под управлением ОАО "Международный аэропорт "Манас" находятся 11 действующих аэропортов Кыргызстана: пять международных и шесть региональных.