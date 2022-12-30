Объем поставок угля из Кыргызстана в Узбекистан за последний год вырос

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2022 года Кыргызстан экспортировал в Узбекистан 1 034 036 тонн угля, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года (931 073 тонны).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет Узбекистана по статистике.

По данным ведомства, в стоимостном выражении экспорт кыргызского угля в Узбекистан в указанный период увеличился на 17,9 процента по сравнению с январем - ноябрем 2021 года (27,3 миллиона долларов) - до 32,2 миллиона долларов.

Таким образом, по итогам 11 месяцев 2022 года Кыргызстан занял 2-е место среди основных стран-экспортеров угля в Узбекистан, в то время как Казахстан стал основным поставщиком угля в Узбекистан - 1,2 миллиона тонн угля на сумму 51,2 миллиона долларов.

Следует отметить, что в общем Кыргызстан в январе - ноябре этого года экспортировал в Узбекистан товаров на сумму 254 миллиона долларов, что на 79,2 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года (141,7 миллиона долларов).