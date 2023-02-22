Омбудсмен Кыргызстана и посол США обсудили вопросы прав человека

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Кыргызской Республики Атыр Абдрахматова встретилась с послом США в Кыргызстане Лессли Вигери, в ходе которой были обсуждены вопросы прав человека.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом говорится в сообщении института Омбудсмена.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями относительно текущей ситуации с соблюдением прав человека в Кыргызстане, в частности, в зависимости от социального статуса, пола, гражданства и т.д., о свободе слова, гендерном равенстве, создании условий для реализации социально-экономических прав.

Отметим, что на встрече особое внимание было уделено выполнению уполномоченными органами Кыргызстана международных обязательств по обеспечению независимости омбудсмена Кыргызской Республики и важности строгого соблюдения всеми государственными органами этих обязательств.