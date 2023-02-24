ЕБРР выделил средства на развитие устойчивой энергетики в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Правление Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрило выделение Кыргызстану 50 миллионов долларов.

Об этом сообщил Trend источник в ЕБРР.

Средства выделены в рамках третьей фазы Программы финансирования устойчивой энергетики Кыргызстана (KyrSEFF).

Текущая фаза программы направлена на внедрение новых инклюзивных финансовых инноваций, в частности продуктов устойчивой энергетики на рынке Кыргызстана. Особое внимание при этом уделяется финансовым продуктам для предприятий, принадлежащих женщинам.

Выделенные ЕБРР средства будут направлены его банкам-партнерам и микрофинансовым учреждениям Кыргызстана для дальнейшего распределения. Среди этих учреждений: "Компаньон" Банк, "Оптима" Банк, Первая микрофинансовая компания, "Бай-Тушум" Банк, Кыргызский инвестиционно-кредитный банк и ДемирБанк.

Как отметил источник, средства могут быть предоставлены вышеупомянутыми кыргызскими банками любым компаниям Кыргызстана, которые готовы инвестировать в подходящие проекты в рамках программы.

Источник отметил, что партнерские финансовые учреждения ЕБРР будут работать вместе с консультантом по отбору проектов для компаний, которые подпадают под определение малых и средних предприятий Евросоюза (т.е. в которых занято менее 250 человек).

KyrSEFF - это программа финансирования устойчивой энергетики в Кыргызстане, созданная ЕБРР при поддержке Европейского Союза. Первая фаза программы была запущена в Кыргызстане в 2013 году и завершена в 2016 году. Финансирование первого этапа составило 20 миллионов долларов.

Вторая фаза KyrSEFF началась в 2016 году и завершилась в 2021 году с общим объемом финансирования в 35 миллионов долларов.