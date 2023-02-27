В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло минувшей ночью на территории Кыргызстана, его ощутили жители мегаполиса Алма-Аты. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, землетрясение было зафиксировано в 03:42 по местному времени в 279 км к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 15 км. В казахстанском городе ощущались подземные толчки силой 2 балла (по шкале МSК-64).

Спустя два часа - в 05:58 - специалисты зарегистрировали еще одно землетрясение магнитудой 5,6 на границе Кыргызстана и Китая, в 278 км к юго-востоку от Алма-Аты. Его очаг находился на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.