В Кыргызстане отмечается рост пассажиропотока

БАКУ /Trend/ - Объем пассажиропотока в Кыргызстане составил 528 миллионов человек в 2022 году, сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Отмечается, что за отчетный период пассажиропоток в Кыргызстане вырос на 4 процента по сравнению с показателем 2021 года (504 миллиона человек).

В прошлом году посредством автобусов и такси в Кыргызстане было перевезено 497,1 миллиона пассажиров, что превышает показатель 2021 года на 4 процента.

Кроме того, за этот период около 300 000 человек в Кыргызстане воспользовались железнодорожным и 1,2 миллиона - воздушным транспортом.

Отметим, что пассажирские авиаперевозки в Кыргызстане в январе - декабре 2022 года на 45 процентов превысили авиаперевозки 2021 года (800 000 человек).

Рост пассажирских перевозок в Кыргызстане в 2022 году был обусловлен отменой ряда ограничений, введённых в связи пандемией Covid-19 в 2020 году.

Напомним, что объем пассажирских перевозок в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2022 году составил 19,5 миллиарда человек, что является ростом на 2,8 процента по сравнению с 2021 годом.

За отчетный период пассажиропоток в России составил 9,5 миллиарда человек, в Казахстане - 7,7 миллиарда человек, в Беларуси – 1,5 миллиарда человек, в Армении - 158 миллионов человек.