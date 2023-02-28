В Кыргызстане вырос объем грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Кыргызстане в 2022 году составил 44,3 миллиона тонн, что почти на 30 процентов больше показателя 2021 года (34,1 миллиона тонн).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Отмечается, что транспортировка грузов по трубопроводам в Кыргызстане в 2022 году составила 300 000 тонн.

Как сообщает комиссия, транспортировка грузов железнодорожным транспортом в отчетный период составила 8 миллионов тонн, что на 4 процента превышает показатель 2021 года (7,7 миллиона тонн).

За это же время объем грузов, перевезенных автомобильным транспортом в Кыргызстане, составил 35,9 миллиона тонн, увеличившись на 37 процентов по сравнению с 2021 годом (26,2 миллиона тонн).

Сообщается, что в прошлом году объем перевозок грузов воздушным транспортом в Кыргызстане составил 300 кг, что является спадом по сравнению с 2021 годом (400 кг).

Отметим, что в 2022 году Россия заняла первое место по объему грузоперевозок среди стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В прошлом году грузоперевозки России составили 7,9 миллиарда тонн. Далее по объему грузоперевозок следует Казахстан – 3,8 миллиарда тонн грузов.