Французская компания поможет Кыргызстану в строительстве ГЭС

БАКУ /Trend/ - Французская государственная компания Électricité de France (EDF) намерена оказать помощь в строительстве Камбаратской гидроэлектростанции-1 (ГЭС) в Кыргызстане.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Как отмечается, вопросы сотрудничества между EDF и Кыргызстаном были обсуждены в рамках рабочего визита начальника управления по подготовке решений Президента и Кабмина Кыргызстана Айбека Джунушалиева в Великобританию. Стороны обсудили возможные пути сотрудничества и привлечения новых инвестиций для строительства ГЭС, как со стороны EDF, так и от других потенциальных инвесторов и международных финансовых организаций.

Во время встречи стороны договорились продолжить обсуждение финансовых аспектов реализации проекта и условий сотрудничества, а также провести ряд дополнительных консультаций в Бишкеке.

Напомним, что Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали дорожную карту по строительству Камбаратской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области Кыргызстана 6 января 2023 года. Планируемая мощность электростанции составляет 1800 мегаватт. Ожидается, что ГЭС повысит энергетическую безопасность этих стран.

Французская EDF владеет гидроэлектростанциями в Бельгии, США, Польше, Италии, Китае, Вьетнаме и других странах. Компания также занимается производством и продажей электроэнергии и природного газа по всей Великобритании.