Увеличился экспорт из Казахстана в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - В январе 2023 года экспорт из Казахстана в Кыргызстан вырос в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную службу Кыргызстана.

В январе этого года экспорт из Казахстана в Кыргызстан составил 191 000 долларов, при этом данных об экспортных операциях из Кыргызстана в Казахстан за соответствующий период нет.

В целом внешнеторговый оборот Кыргызстана в январе 2023 года в 1,9 раза превысил прошлогодние показатели и составил 767 миллионов долларов по сравнению с 384 миллионами долларов годом ранее.

Напомним, что в 2022 году, согласно информации Государственного статистического комитета Кыргызстана, товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном составил 1,1 миллиарда долларов, превысив показатели 2021 года (1 миллиард долларов).

В 2022 году Кыргызстан экспортировал в Казахстан продукцию на сумму 438 миллионов долларов против 382 миллионов долларов в 2021 году.

Кыргызский импорт из Казахстана в прошлом году составил 749 миллионов долларов по сравнению с 661 миллионов долларов в 2021 году.

Отметим, что в прошлом году Казахстан стал вторым по величине торговым партнером Кыргызстана среди государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).