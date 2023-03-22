Кыргызстан на полгода ограничил вывоз драгметаллов из страны

БАКУ /Trend/ - 22 марта правительство Кыргызстана приняло решение ввести сроком на шесть месяцев ограничения на вывоз из страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгметаллы. Об этом, как передает в среду Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает пресс-служба Кабинета министров Кыргызстана.

"На заседании Кабмина Кыргызстана принято решение ввести количественные ограничения на вывоз с территории республики драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении Кабинета министров Кыргызстана.

Решение направлено на защиту ювелирной отрасли и оказание содействия в развитии производства ювелирных изделий при переработке драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, вне таможенной территории, заявили в пресс-службе.

Решение вступит в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.