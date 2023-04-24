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Кыргызстан отложил запрет экспорта золотосодержащей руды до 2024 года

Кыргызстан Материалы 24 апреля 2023 18:00 (UTC +04:00)
Кыргызстан отложил запрет экспорта золотосодержащей руды до 2024 года

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БАКУ /Trend/ - Кыргызстан отложил до 1 января 2024 года введение запрета на экспорт золотосодержащей руды и концентрата.

Как передает Trend в понедельник со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил информагентству "Кабар" пресс-секретарь Президента страны Эрбол Султанбаев.

"С 1 мая 2023 года ни золотосодержащая руда, ни концентрат не должны были отправляться за границу, а перерабатываться в Кыргызстане. К сожалению, мы оказались не готовы. Вступление в силу указа Президента отложено до 31 декабря", - сообщил Султанбаев, отметив, что указ начнет действовать с 1 января 2024 года.

Пресс-секретарь объяснил, что власти не успевают к маю построить завод по извлечению золота. "Трудно построить завод за шесть месяцев. Причем эта работа не предусмотрена в бюджете", - сказал он.

По его словам, в Кыргызстане более ста предприятий по добыче золота. Большинство из них везут руду или концентрат в Китай и Казахстан. "У нас нет завода по извлечению золота из некоторых металлов, по этой причине мы разрешили вывозить сырье за границу", - отметил Султанбаев.

В октябре 2022 года Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызстана золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата". Предполагалось, что с 1 мая 2023 года будет введен временный запрет сроком на 6 месяцев на вывоз из республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата, добытого и произведенного на территории Кыргызстана. При необходимости запрет может продлеваться раз в полгода. Указ дает исключительное право на переработку золотосодержащей руды и концентрата ОАО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат".

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