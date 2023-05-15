Спикер парламента Кыргызстана отправился с рабочим визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе со спикером Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Нурланбеком Шакиевом отправилась в Азербайджан с рабочим визитом.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на сайт парламента Кыргызстана.

Во время визита Шакиев планирует принять участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, а также проведет ряд встреч на высоком уровне.

Также делегация планирует посетить головной офис Парламентской Ассамблеи тюркских государств и ознакомится с ее деятельностью.

В рамках визита Шакиева сопровождают председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Улан Примов и руководитель группы дружбы по сотрудничеству с Азербайджаном Искендер Матраимов.

Напомним, что в феврале этого года Азербайджан и Кыргызстан отметили тридцатую годовщину установления дипломатических отношений.

Выступая во время мероприятия, посвящённого этой дате, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов отметил, что существующие между Кыргызстаном и Азербайджаном дружеские и братские отношения берут начало от общих исторических и культурных ценностей этих народов.