БАКУ /Trend/ - 15-17 июня в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялась встреча представителей бизнес-кругов Кыргызстана и Туркменистана, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, передает Trend.

Организаторами кыргызско-туркменского круглого стола выступили Посольство Кыргызской Республики в Туркменистане, Национальное Агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и Торгово-промышленная палата Туркменистана. С кыргызской стороны во встрече приняли участие представители 17 компаний, представляющие пищевую промышленность, текстильную и швейную отрасль, производство строительных материалов, IT технологий, а также нефтехимии.

С туркменской стороны в мероприятии приняли участие представители 40 компаний и предприниматели, работающие в сфере производства строительных материалов, транспорта и логистики, пищевой промышленности, текстильной промышленности и IT-технологий.

На встрече обсуждались вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, в частности, расширения экспортных возможностей стран, а также активного взаимодействия между торгово-промышленными палатами Кыргызстана и Туркменистана.

Помимо этого в рамках кыргызско-туркменского круглого стола были проведены двусторонние встречи между предпринимателями Кыргызстана и Туркменистана.

По итогам двусторонних встреч было подписано более 20 документов о сотрудничестве по различным направлениям совместной деятельности.