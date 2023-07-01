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Кыргызстан прекратит производство и продажу полиэтиленовых пакетов

Кыргызстан Материалы 1 июля 2023 08:01 (UTC +04:00)
Кыргызстан прекратит производство и продажу полиэтиленовых пакетов

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БАКУ /Trend/ - Кыргызстан полностью отказывается от полиэтиленовых пакетов – их производства, продажи использования, передает Trend. Соответствующий закон был принят парламентом Кыргызстана в третьем чтении и направлен на подпись главе государства.

Производство пакетов в республике будет прекращено со следующего года. После полного запрета на их распространение на смену пластиковым пакетам покупателям будут предлагаться эко-пакеты из бумаги или ткани.

От пластиковых пакетов уже полностью отказались магазины Иссык-Кульской области Кыргызстана.

Среди стран СНГ первой от производства и продажи пластиковых пакетов отказались Грузия и Молдова.

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