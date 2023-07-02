В Кыргызстане начали строительство нового инновационного города

БИШКЕК /Trend/ - В Кыргызстане началось строительство «города будущего» на озере Иссык-Куль.

Как передает Trend, с высоты он будет выглядеть как комуз – национальный музыкальный инструмент.

Город под названием Асман планируется построить за семь-десять лет. Предполагается, что жить в нем будут 500-700 тысяч человек.

Стоимость проекта оценивается в 20 млрд долларов. По утверждению властей, при строительстве не будут использоваться бюджетные средства.

В соответствии с концепцией, город с высоты будет выглядеть как комуз – кыргызский национальный музыкальный инструмент. Его инфраструктура будет проектироваться с широким использованием альтернативных источников энергии, оптимальным потреблением ресурсов и ресурсов, экологически чистыми видами транспорта, а также с соблюдением принципов зеленой экономики.